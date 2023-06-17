شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لودية جنوب السودان المقرر لها مساء الأحد المقبل.
بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية أعقبها بعض الجمل الفنية من قبل الجهاز الفني، والتسديد على المرمى.
تقام ودية منتخب مصر أمام جنوب السودان في الثامنة مساء الأحد باستاد القاهرة .
فيتوريا يحلم أولا بحصد لقب أفريقيا، الغائب عن خزائن المنتخب الوطني منذ آخر تتويج في 2010، رغم أن الفراعنة مروا بجوار منصات التتويج في نسختي 2017 و2022، وخسروا النهائي على يد الكاميرون في الأولى والسنغال في المرة الثانية.
كما يستهدف المدرب البرتغالي مواصلة اكتشاف المواهب على الصعيد المحلي، وتقديمها بصورة تليق بمنتخب مصر، وتغيير "قماشة" اللاعبين التي طالما كانت مبررًا للإخفاقات الكروية في السنوات الأخيرة.
ويدرك فيتوريا جديدًا أهمية ضخ وجوه جديدة من المحترفين في صفوف المنتخب، لذلك يراقب أكثر من 40 لاعبًا محترفًا في الخارج، وكلهم أقل من 22 عامًا حسب تصريحاته، ما يعني أن مستقبل المنتخب سيزدهر بالمحترفين، وهو ما يطلق عليه مشروع الكرة المصرية مع فيتوريا.
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