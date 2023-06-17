شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: لن نفرط فى إلياس الجلاصى وأوسوريو واثق من نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ميمي عبد الرازق، مدرب المصري، موقفه من رحيل إلياس الجلاصي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك.

وأضاف عبد الرازق، خلال تصريحات تلفزيونية: "إلياس الجلاصي عقده ممتد مع المصري لمدة موسمين، وأكدت في تقريري الفني أن اللاعب عنصر أساسي في الفريق ولا نية في رحيله، وفي النهاية قراري فني ومجلس الإدارة له القرار النهائي".

وتابع: "لم أحدد احتياجات المصري حتى الآن هذه الأمور في طي الكتمان لدينا لاعبين مميزين وقمت بتقييم هؤلاء اللاعبين في تقرير فني".

وكشف مدرب المصري كواليس وديته أمام الزمالك والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف قائلاً: "أوسوريو مدرب الزمالك مصمم على طريقة لعبه، ولديه ثقة في نفسه، وقام بتجربة أكثر من لاعب".

واختتم: "مجلس إدارة النادي المصري يدعمنا في كل وقت وربنا يقدرني وأسعد الجمهور وعمري ما أقول لأ للنادي المصري، والطموح موجود ونفسي أفرح بورسعيد".