شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبى غزل المحلة للفوز على الزمالك بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل رصد مكافئة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

و يخوض لاعبو فريق غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق الساحة بدمياط، أحد أندية الدرجة الثالثة، الاثنين المقبل، باستاد المحلة فى السادسة مساءً، ضمن الاستعدادات لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز.

وقرر رضا شحاتة المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة والعودة للتدريبات غداً السبت لتجنب الإرهاق والإصابات.

ويلتقى غزل المحلة مع الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى،باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.