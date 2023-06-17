اليمن يفوز على لبنان بكأس غرب آسيا تحت 23 عامًا

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز المنتخب اليمني علي منتخب لبنان (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في بغداد، لحساب الجولة الثالثة من دوري مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا.

وكان المنتخب اللبناني هو المبادر إلى التسجيل مع بداية الشوط الثاني، بواسطة محمد صادق قبل أن يتعادل اليمن عن طريق قاسم الشرفي، فيما سجل هدف التقدم بقدم حمزة محروس.

ورفع الفوز رصيد اليمن إلى 3 نقاط من مباراتين ليحل ثانيًا خلف العماني المتصدر، والمتأهل برصيد 6 نقاط، وقبل لبنان الأخير من دون نقاط.

وينتظر منتخب اليمن باقي نتائج المباريات التي من المقرر أن تسمي أفضل ثالث من المجموعات لدخول نصف نهائي البطولة.

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