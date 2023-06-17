تكريم امير وجيه علي هامش احتفالية نادي الكس ويست بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص نادي الكس ويست بالإسكندرية على تكريم بطل العالم امير وجيه والمدير الفني السابق للمنتخبات الوطنية للاسكواش خلال احتفاليه تدشين النادي وسط حضور كوكبة من نجوم الرياضة..وحصل امير علي درع تذكاري تقديرا للدور والمجهود الكبير الذي بذله طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات سواء كان لاعبا او مدربا للاسكواش ومساهمته في النهوض بالاسكواش المصري في المحافل الدولية.

وكانت ادارة النادي تحت قيادة المهندسة رانيا شريف بيومي مساعد العضو المنتدب ومستشار النادي قد اقيمت احتفاليه كبير بمناسبة إفتتاحه ودخوله كصرح رياضي يخدم الرياضة المصرية لامتلاكه بنية تحتية متكاملة ومتطورة تضمنت كافه الالعاب بالمواصفات والمقاييس العالمية بما يؤهل النادي لإستضافة مثل الاحداث الكبري.

وادي دجلة يستلم درع الاسكواش العام في احتفاليه كبرى

وادي دجلة، نظم اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة احتفالية كبيرة لتكريم الفائزين في الموسم الرياضي المنتهي بعد ماراثون كبير بين جميع الاندية في كافه الأعمار السنية.

وحضر مراسم فعاليات التكريم عاصم خليفة رئيس الاتحاد وكريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي وعضو مجلس ادارة اتحاد الاسكواش وسط حضور كبير مع جميع الاندية المشاركة في نشاطات الاتحاد..وسلم رئيس الاتحاد الدرع العام للناشئين والناشئات لنادي وادي دجلة بعد فوزه بالمركز الاول وحصل علي المركز الثاني نادي سموحة وجاء في المركز الثالث نادي بلاك بول وفاز النادي الاهلي بالمركز الرابع.

تصريحات رئيس اتحاد الاسكواش

وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بختام الموسم وسط منافسة كبيرة وقوية بين جميع الاندية موجها خالص شكره الي جميع القائمين علي تنظيم الموسم الرياضي وقال ان المنافسات اقيمت بشكل قوي ويليق بحجم المنافسة بين جميع الفرق.



وقال انه يأمل في تحقيق المزيد من الاهداف في الموسم الجديد خاصة وانه هناك مواهب جديدة ستكون امتداد لابطال العالم للمنتخبات الوطنية.

ويحرص نادي اليجريا على استضافة سلسلة من البطولات الدوليه في الاسكواش تحت رعاية الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، والتي ستضم 9 بطولات على مدار عام 2023.