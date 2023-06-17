محرز ينتظم في معسكر الجزائر استعدادا لـ أوغندا وتونس

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم رياض محرز قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء يوم الخميس في معسكر منتخب بلاده استعدادا لمواجهتي أوغندا وتونس.

وحصل محرز على إذن من الاتحاد الجزائري بالانضمام متأخرا للمعسكر بسبب احتفالات مانشستر سيتي بالفوز بدوري أبطال أوروبا وهو ثالث لقب يحققه الفريق الإنجليزي هذا الموسم بعد الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد على صفحته " فيسبوك" استدعاء أسامة شيتة لاعب وسط نادي اتحاد العاصمة في ظل شكوك حول استمرار فيكتور لكحل في المعسكر بسبب آلام عضلية.

ويلتقي منتخب الجزائر مع أوغندا بعد غدِ الأحد في الكاميرون في تصفيات كأس أمم افريقيا قبل مواجهة تونس وديا يوم 20 من الشهر نفسه.