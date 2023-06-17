فوزي لقجع رئيسا لملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

ياسر رشاد - القاهرة - أسندت السلطات المغربية، مساء اليوم الجمعة، رئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 إلى فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم.

ويطلع المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بملف ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وأصدر الديوان الملكي المغربي، بيانًا رسميًا جاء كالتالي "يتفضل بإسناد رئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال، للسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

وأكد الملك محمد السادس، أن ملف الملف المشترك بين الدول الثلاثة يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

وأضاف ملك المغرب "كما سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والامكانات".

وفي السياق ذاته أدلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي بتصريحات في بيان رسمي صادر عن الكاف، يثمن فيها ملف المغرب في استضافة المونديال "عرض المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 هو عرض القارة السمراء بأكملها".

أضاف رئيس الكاف : "نحن نركز الآن على ضمان استضافة أفريقيا مرة أخرى لكأس العالم، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية لتحقيق ذلك".