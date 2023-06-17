مدرب المنيا: تأهلنا لترقي المحترفين بشق الأنفس

ياسر رشاد - القاهرة - اكد نبيل محمود رامبو المدير الفني لنادي المنيا أن تأهل فريقه لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين التي سينافس فيها الفريق علي احدي بطاقتي الصعود لدوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين بعد الفوز علي كيما أسوان 1/2 أنها جاءت بالروح بالدم بنحب المنيا يا عم في إشارة لتقديرة وحبه لجماهير ونادي المنيا.

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تصريحات مدرب المنيا

وأضاف نبيل محمود تحملنا كثيرا من الظروف الصعبة في ظل هذا الموسم ولكني تحملت برفقه جهازي من أجل إسعاد جمهور المنيا الوفي الذي كان داعما قويا خلال لقاء كيما أسوان.

وتابع رامبو المنيا تاريخ كبير وعريق وانا أحب هذا المكان من كل قلبي ولذلك كنا نعمل ليلا ونهارا من أجل وصول الفريق لمركز متقدم بعدما كان الفريق في مراكز قاع جدول مجموعة الصعيد.

وأوضح رامبو أن الفريق مر بكثير من الصعوبات والعقوبات وإيقاف لاعبين ولكن أحمد الله علي ما تحقق وقادرين علي الوصول لدوري المحترفين خلال مباريات الملحق ومن حق الجمهور الفرح.

ووجه رامبو شكره لمجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر وكل أعضاء المجلس علي دورهم مع الفريق وعدم التقصير خلال تلك الفترة الصعبة.

يذكر أن نادي المنيا يملك في رصيده 46 نقطة احتل بهم المركز السادس في ترتيب مجموعة الصعيد هذا الموسم.

الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس

وتقام القرعة بين فرق المنيا صاحب المركز السادس عن المجموعة الأولي والمصرية للاتصالات صاحب المركز السادس عن المجموعة الثانية وبروكسي صاحب المركز السادس عن المجموعة الثالثة.



وانتهي دوري القسم الثاني لموسم 2022/2023 بعدما أسدل الستار على مباريات الجولة 30 الأخيرة بالمجموعة الثانية.

ونجح فريق بتروجيت في حصد بطاقة التأهل لدوري المحترفين الموسم القادم بتغلبه خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد احرز رباعية بتروجيت خالد ابو زيادة ركلة جزاء وسامح ابراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا ورفع أبناء سيد عيد رصيدهم من النقاط الي 52 نقطة في المركز الخامس.

كما نجح المصرية للاتصالات في الفوز على الشرقية للدخان 2/4 احرز هدفي الدخان حسام عبدالواحد وحسام عبدالواحد واحرز أهداف الاتصالات محمد بهاء وعبدالرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق وبهذه النتيجة حافظ الاتصالات على المركز السادس برصيد 49 نقطة ليشارك في الدورة الثالثية مع المنيا عن المجموعة الأولي وبروكسي عن المجموعة الثالثة ليتأهل فريقه واحد منهم لدوري المحترفين.

