ليستر سيتي يتعاقد مع مساعد جوارديولا

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مع المدرب إنزو ماريسكا كمدير فني للفريق ابتداءً من الموسم المقبل وحتى عام 2026.

وكان إنزو ماريسكا يشغل منصب مساعد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، ليرحل بعد اتفاقه مع ليستر سيتي لقيادة الثعالب في الموسم المقبل.

وهبط ليستر سيتي إلى دوري تشامبيونشيب الموسم القادم، بعدما فشل في البقاء بالدوري الإنجليزي بالموسم المنتهي لاحتلاله المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

ويتولى إنزو ماريسكا تدريب ليستر سيتي بعد وجه النادي الشكر للمدرب السابق دين سميث.

انتهت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2022-2023، والتي شهدت هبوط ليستر سيتي لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" ليسجل النادي رقم سلبي تاريخي في الدوري الإنجليزي.

أنهى ليستر سيتي الدوري الإنجليزي محتلًا المركز الثامن عشر من الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن إيفرتون الذي اكد بقاءه في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

بطل البريميرليج يعود للتشامبيونشيب

كان فريق نادي ليستر سيتي هو بطل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2015-2016، بعدما عاد لـ البريميرليج في عام 2013، وتمكن بقيادة المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانيري في تحقيق اللقب على حساب توتنهام هوتسبير الذي نافسه على الدوري.

أصبح فريق ليستر سيتي هو رابع فريق يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي ويهبط خلال العشرة سنوات التي تليها مباشرة بالدوري، وذلك بعد أندية ليفربول وإيبسويتش تاون وفريق نادي بلاكبيرن.

كما أصبح فريق ليستر سيتي بهبوطه لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" هو أكثر نادي تعرض للهبوط من البريميرليج إلى دوري الدرجة الاولى، وتعتبر تلك المرة الثانية عشر في مسيرته التي يهبط للدوري الأدنى.

تمكن مانشستر سيتي من الفوز ببطولة الدوري وجمع 89 نقطة في واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة على الإطلاق، ونجح نيوكاسل يونايتد في احتلال المركز الرابع بالدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما حجز ليفربول المركز الخامس لصالحه والذي يؤهله للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.