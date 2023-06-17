القسم الثاني.. بتروجيت في دوري المحترفين والاتصالات يتأهل للدورة الثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار على بطولة دوري القسم الثاني لموسم 2022/ 2023 بعد نهاية مباريات الجولة الـ 30 بالمجموعة الثانية.

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نتائج مباريات الجولة الأخيرة بالقسم الثاني:

نجح فريق بتروجيت في حصد بطاقة التأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل بتغلبه خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد أحرز رباعية بتروجيت خالد أبوزيادة ركلة جزاء وسامح إبراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا ورفع أبناء سيد عيد رصيدهم من النقاط إلي 52 نقطة في المركز الخامس.

كما نجح المصرية للاتصالات في الفوز على الشرقية للدخان 2/4 أحرز هدفي الدخان حسام عبدالواحد وحسام عبدالواحد، وأحرز أهداف الاتصالات محمد بهاء وعبدالرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق وبهذه النتيجة حافظ الاتصالات على المركز السادس برصيد 49 نقطة ليشارك في الدورة الثالثية مع المنيا عن المجموعة الأولي وبروكسي عن المجموعة الثالثة ليتأهل فريقه واحد منهم لدوري المحترفين.

فاز الترسانة على القناة 1/2 أحرز هدفي الترسانة أوجستين أوتو ويسري وحيد وأحرز هدف القناة الفار.

وتغلب الإنتاج الحربي على الإعلاميين 0/2 أحرز هدفي الإنتاج بدر موسي وإيهاب فؤاد.

تعادل النصر مع بورتو 2/2 أحرز هدفي النصر محمود حسونه وعبدالرحمن ميسي، وأحرز لبورتو صلاح هشام لالا من ركلة جزاء و صلاح هشام لالا.

فاز زد إف سي المتأهل للدوري الممتاز على السكة الحديد 1/2 أحرز هدفي زد مصطفي سلطان ومصطفي سلطان ركلة جزاء وأحرز هدف السكة طارق وطني.

تعادل وادي دجلة مع مستقبل وطن 1/1أحرز هدف المستقبل أحمد شعراوي وأحرز هدف دجلة على حسين.

فاز العبور على منتخب 1/2 السويس 1 العبور 2 أحرز هدفي العبور محمد رجب ويوسف ويا وأحرز هدف السويس محمد مسعد.

رباعية بلدية المحلة تقوده للأضواء

أحرز رباعية البلدية وحيد محسن هدفين وعبدالرحمن سمانة وإسلام سمير.

شهدت الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الهدف الأول لنادي بلدية المحلة ومن تمريرة من حدود منطقة الجزاء إلى وحيد محسن، الذي سدد الكرة يسارية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ومن تصويبة رائعة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق عبدالرحمن جمال سمانة لتسكن الشباك.

من خلال تمريرة طولية إلى وحيد محسن، داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة ليسدد كرة يسارية مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة "39" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق دكرنس لكن حكم المباراة احتسب مخالفة لصالح بلدية المحلة.

من خلال تسديدة عن طريق عبدالرحمن جمال، من خارج منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

مع الدقيقة "45+2"، من تمريرة طولية رائعة إلى إسلام سمير، لاعب بلدية المحلة الذي استغل تقدم حارس المرمى وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

في الشوط الثاني في الدقيقة "60" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية رائعة من الطرف الأيمن لصالح بلدية المحلة عن طريق إسلام سمير على رأس وحيد محسن الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

نجح نادي دكرنس، في الدقيقة "62" من عمر اللقاء في تسجيل الهدف الأول في مرمى بلدية المحلة، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل الحكم بداعي التسلل.