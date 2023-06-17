مدافع برشلونة يدرس الانتقال إلى الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الانتقال إلى الدوري السعودي والرحيل عن الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب صامويل أومتيتي في الموسم الماضي معارًا لصفوف ليتشي الإيطالي من برشلونة الإسباني.

ولم يحسم صامويل أومتيتي وجهته المقبلة بعدما انتهت فترة إعارته إلى ليتشي الإيطالي وسط عروض أوروبية وسعودية وصلت مؤخرًا إلى المدافع صاحب الـ 29 عامًا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وصول عروض سعودية قوية إلى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن هناك الكثير من الأندية السعودية مهتمة بضم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

واستقر صامويل أومتيتي على عدم الرحيل نهائيًا عن صفوف برشلونة الإسباني، وليس لديه أية رغبة في اللعب للنادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن وكلاء المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي أبلغوا برشلونة برغبة اللاعب.

وأضافت أن صامويل أومتيتي يدرس في الوقت الحالي الانتقال إلى الدوري السعودي.



وأشارت إلى أن هناك عرضين من الدوري السعودي للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.



وتعد رغبة أومتيتي في المقام الأول هى البقاء في الملاعب الأوروبية لكنه في الوقت ذاته يدرس إمكانية الانتقال للدوري السعودي.

وهناك الكثير من الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع صامويل أومتيتي وهى إنتر ميلان وروما من إيطاليا لكن لم تصل له أي عروض رسمية حتى الآن وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية".



هذا بجانب رغبة واضحة من ليون الفرنسي في الحصول على خدمات صامول أومتيتي.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن اللاعب لا يمانع العودة إلى ليون فريقه السابق لكن العروض السعودي قد تمنعه من ذلك.

مشوار صامويل أومتيتي في الملاعب الأوروبية:



وخاض المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عدد مباريات للغاية من المباريات مع الأندية الأوروبية، إذ وصل إلى إجمالي 328 مباراة، وقد سجل خلالها 7 أهداف بينما صنع 4 آخرين.



ولعب صامويل أومتيتي مع 3 أندية أوروبية وهى ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني وليتشي الإيطالي.



وشارك أومتيتي في 25 مباراة مع ليتشي في موسم 2022-2023 بينما لعب إجمالي 133 مباراة خلال مشواره مع برشلونة، وأحرز هدفين بينما صنع هدفًا واحدًا.