حسن شحاته: محمد صلاح لن يقود مصر للفوز بمفرده

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسن شحاته مدرب منتخب مصر الأسبق، عن دور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر.

وقال حسن شحاته في تصريحات تليفزيونية " محمد صلاح هو نجم النجوم ووصل لمكانة عالية جدًا في عالم كرة القدم، ولكن محمد صلاح لن يقود بمفرده المنتخب للفوز، ويجب أن يتواجد بجواره لاعبون “سنيدة” لمساعدته في الملعب.

وأضاف حسن شحاته أن البعد عن المجاملات هو الشرط الأول الذي سيقود الكرة المصرية للنجاح.

وعن موقفه من التدريب في المرحلة المقبلة قال شحاته إنه بعيد عن أي عمل منذ نحو 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه رفض عروضا من عدة أندية مصرية في السنوات الأخيرة، موضحًا أنه قرر اعتزال العمل في التدريب بشكل نهائي منذ نحو عامين أو ثلاثة.

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا مساء اليوم الخميس الموافق 15 يونيو على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المعسكر المقام حاليًا مدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، والتي يتأهل منها أول 3 منتخبات إلى الأولمبياد القادمة 2024 في باريس.

موعد مباراة مصر وغانا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد غانا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت الخرطوم، 4:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا :

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وغانا عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق نقل اللقاء.