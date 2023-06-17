شكرا لقرائتكم خبر عن تالا الأسعد تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت تالا أحمد الأسعد مواليد 2015 على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو، المقامة في نادى اتحاد الشرطة، حيث فازت بالمركز الأول.

وأكد مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارستها فى ظل وجود داعم وسند للشباب، إضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل أقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية.