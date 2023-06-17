شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يكشف حقيقة عرض الزمالك للبلعوطى ويؤكد: تراورى سيعود لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة ما تردد حول وجود عرض من الزمالك للتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي.

وقال الشريعي، في تصريحات تلفزيونية: "كل ما تردد حول وجود عرض من جانب الزمالك للتعاقد مع البلعوطي غير صحيح لا يوجد عروض ولا يوجد نية بالنسبة لنا للتفريط في خدمات الحارس".

وعن إيريك تراوري، لاعب بيراميدز المعار لإنبي، قال: "سيعود اللاعب إلى بيراميدز مرة أخرى".

وفى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل، في ظل صعوبة المنافسة.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة، مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.