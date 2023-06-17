شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك مدد عقد الجزيرى.. وسيف جعفر والمثلوثى فى طريقهما للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك تمديد عقد التونسى سيف الجزيرى موضحاً أن زميليه سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثى في الطريق إلى التجديد للقلعة البيضاء.

وكتب ميدو عبر صفحته على تويتر،"الزمالك مدد عقد الجزيري لموسم اضافي..المثلوثي وسيف جعفر في الطريق للتجديد ان شاء الله..سنتعاقد مع اللاعبين في المراكز بالمواصفات التي طلبها أوسوريو".

وأضاف، هناك مفاوضات متقدمة بالفعل مع عدد من اللاعبين ان شاء الله يكونوا اضافة قوية للفريق مع عودة المعارين..أول مهمة بعد غلق باب الانتقالات التجديد لصبحي وفتوح".

فى سياق متصل انتهى أوسوريو المدير الفنى للزمالك من إعداد التقرير الفني الخاص باللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد،بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بالنادى الأبيض رغم منحهم الفرصة كاملة في المباريات إلا أنهم خيبوا آمال المدير الفني.َ

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم الجديد، التي من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.



