كولر يخطط لتجهيز القندوسى للظهور فى مباريات الأهلى بالدورى والكأس

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القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لتجهيز لاعبه الجزائري أحمد القندوسى، لاعب خط وسط الفريق، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات المارد الأحمر المقبلة، سواء بالدوري أو كأس مصر.

ينوي مارسيل كولر تجهيز اللاعبين البدلاء للدفع بهم في مباريات فريقه المتبقية من مسابقة الدوري المصري، استمرارا في تطبيق سياسة التدوير والتي ينتهجها خلال خوض مباريات الدوري، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين بالتدريج ومنح فرصة للاعبين البدلاء للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، خاصة أن الأساسيين خاضوا ارتباطات قوية ومهمة الفترة الماضية كان آخرها بطولة أفريقيا التى توّج بها المارد الأحمر مؤخراً على حساب الوداد المغربي.

ويخطط كولر لمنح الفرصة للاعبين البدلاء بالأهلي بشكل تدريجي حتى حسم لقب الدوري بشكل رسمي، ومن ثم منح عدد كبير منهم فرصة المشاركة في المباريات والحصول على فرصة كاملة في المباريات المتبقية بعد حسم اللقب بشكل رسمي، من أجل إعادة تقييم كل اللاعبين وتحديد موقفهم من البقاء في القلعة الحمراء أو رحيل البعض منهم بنهاية الموسم الحالي.

واعتاد مارسيل كولر على تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، لتجنب تعرض اللاعبين الأساسيين للإجهاد أو الإصابات، بحيث يمنحهم قسط من الراحة، في المقابل يمنح الفرصة للاعبين الذين يجتهدوا في التدريبات الجماعية، ويرغب في منحه فرصة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والعودة للمشاركة في بطولة الدوري.

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بدأت منذ أمس الإثنين وحتى الأحد المقبل 18 يونيو، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الأفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.