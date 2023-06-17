شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز أحمد رفعت لمواجهة المصرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على جاهزية أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، وذلك بعد عودته من الإصابة الأخيرة ومشاركته في ودية الفريق أمام الهلال الليبي التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم فيوتشر.

ومنذ عودته إلى فيوتشر شارك رفعت في 6 مباريات فقط بواقع 3 لقاءات في الدوري المصري ومثلهم في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب رفعت عن المشاركة في المباريات منذ 62 يوماً، حيث ترجع آخر مشاركة لأحمد رفعت مع فيوتشر إلى 12 أبريل 2023، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.