شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل المدرب: كولر رفض عرضا من منتخب آسيوى.. ولم نتحدث عن التجديد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دينو لامبريتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تلقى كولر عرضًا من منتخب آسيوي، ولكنه رفضه، مشيرا إلى أن المدرب يرغب في الاستمرار مع الأهلي، ولا صحة عما تردد بشأن تفاوض أندية من المنطقة العربية معه بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا.

وقال دينو، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر: "كولر طموح ويسعى لتحقيق ألقاب كثيرة مع الأهلي وعقده مستمر لموسم آخر، ولم نتحدث حتى الآن عن تجديده".

وأضاف: "بالطبع القيمة التسويقية لـ "كولر" اختلفت بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وأنصحه بالاستمرار مع الأهلي، وهو يستمتع بالإنجازات التي يُحققها، كولر والمدربين المساعدين يشعرون بالراحة في الأهلي، وأكدوا أنه مثل الأندية الأوروبية".