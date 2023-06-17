شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. تعادل سلبى مع المنيا يعلن تتويج الأهلى بالدوري الـ18 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الاهلى مع المنيا سلبياً ليعلن تتويج المارد الأحمر بشكل رسمى بطلا للدوري للموسم الرابع التوالى، وللمرة رقم 18 فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 17 يونيو 1982 .

والطريف أن الأهلى فشل فى رد اعتباره أمام المنيا الذى تغلب عليه فى الدور الأول بهدف دون رد بالمنيا سجله محمد فؤاد، ليفشل هجوم الأهلى من هز شباك المنيا فى هذا الموسم.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.