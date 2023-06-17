شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه ماليزيا فى نهائى كأس العالم للاسكواش بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم السبت، المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، منافسات الدور النهائي ببطولة كأس العالم لناشئي الاسكواش بالهند، أمام نظيره الماليزي.

وتأهل منتخب الاسكواش لهذا الدور بعدما تغلب على منتخب اليابان بنتيجة 4/0.

وجاءت نتائج منتخب الاسكواش كالتالي:

- فوز كريم الحمامي على منافسه إندو بنتيجة: 3/0

- فوز فيروز أبو الهير على منافستها وتنابي بنتيجة : 3/0

- فوز علي أبو العنين على منافسه توسوكو بنتيجة: 3/1 - فوز كنزي أيمن عبغى منافستها ميدوريكوا بنتيحة 2/0.

فيما فاز منتخب ماليزيا على الهند صاحب الأرض والجمهور بنتيحة 3/0 في نصف النهائي

وانطلقت بطولة كأس العالم لناشئي الاسكواش بالهند، أمس الثلاثاء، والتى تستضيفها مدينة تشيناي بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، وشاركت 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتين من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وتشارك مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.