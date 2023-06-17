بيرسي تاو يصدم جماهير الأهلي حول مستقبله مع النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أثار بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي الجدل لدى جماهير الأهلي حول مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

وأدلى بيرسي تاو بتصريحات لشبكة "idiskitimes” الجنوب إفريقية: “دائمًا ما يوجد محادثات بشأن اهتمام الفرق لضمي وإذا أتيحت لي الفرصة للعودة إلى أوروبا، فسوف أغتنمها دائمًا، لكني ما زلت على ما يرام في الأهلي“.

وأشاد بيرسي تاو بالمدرب السويسري مارسيل كولر ودوره في تطوير مستواه الفني قائلا " مارسيل كولر أراد أن يعرفني كشخص قبل أن يعرفني كلاعب وبدأ يخبرني أنه يريدني في الملعب، لقد جعلني مهاجمًا أو في المركز رقم 10 في معظم المباريات، ثم أدرك أنني كنت قادرًا على اللعب في معظم المراكز الهجومية، واختار أن ألعب معظم الوقت على الجانبين، وكنت جيدًا هناك”.

وتوج بيرسي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة عندما كان لاعبًَا ضمن صفوف صن داونز الجنوب إفريقي.

وفاز الجناح الأيمن بيرسي تاو بـ 4 بطولات مع النادي الأهلي بواقع كأس السوبر المصري مرتين وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر مرة واحدة.

كما يعتبر النجم الجنوب إفريقي هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 قبل انطلاق إياب الدور النهائي للبطولة.

وتمكن بيرسي تاو من المساهمة في 10أهداف مع النادي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023 بعدما سجل 5 أهداف وصنع مثلهما خلال مشاركته في 11 مباراة.

ونجح بيرسي تاو في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف مع الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بينما أحرز 3 أهداف وصنع هدفين في الأدوار الإقصائية للبطولة هذا الموسم.