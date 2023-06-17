صفقة محتملة للهلال السعودي.. أبرز المعلومات عن رافا سيلفا نجم بنفيكا البرتغالي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة اللاعب رافا سيلفا نجم بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك على غرار الصفقات العالمية للأندية السعودية.

ونجحت إدارة الهلال السعودي في قطع شوطًا كبيرًا للغاية في المفاوضات مع البرتغالي رافا سيلفا جناح بنفيكا في ظل حرص الزعيم على ضم لاعبين أجانب جدد من أجل العودة للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وقدم الهلال تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز موسمًا غير متوقعًا بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة كنا لم يتمكن من التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا بعدما خسر في الدور النهائي أمام فريق أوراوا الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وقالت صحيفة “المواطن” السعودية أن الهلال السعودي توصل لاتفاق مع الجناح البرتغالي رافا سيلفا لاعب بنفيكا.

ودخل الهلال السعودي في مفاوضات مكثفة مع رافا سيلفا بعدما اجتمع وفدًا من الفريق السعودي مع اللاعب البرتغالي، ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة في الأيام المقبلة.

ويسعى الهلال السعودي لحسم صفقة رافا سيلفا على غرار صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

ويعد رافا سيلفا أحد أبرز نجوم بنفيكا إذ سهم في تتويج الفريق بالدوري البرتغالي موسم 2022-2023.

ونستعرض في السطور الآتية أبرز المعلومات والأرقام عن رافا سيلفا الصفقة المتوقعة والمحتملة لفريق الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي.

من هو رافا سيلفا النجم الجديد للهلال السعودي؟

1- انتقل رافا سيلفا إلى بنفكيا قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.

2- حصل رافا سيلفا مع بنفيكا البرتغالي على 5 بطولات منها 3 بطولات للدوري البرتغالي.

3- لعب رافا سيلفا 448 مباراة طوال مسيرته الكروية مع الأندية، وتمكن من تسجيل 109 أهداف بينما صنع 81 آخرين.

4- خاض رافا سيلفا 273 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات، وسجل 72 هدفًا بينما صنع 63 آخرين.



5- شارك رافا سيلفا في 47 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات موسم 2022-2023، وسهم في 27 هدفًا بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 13 آخرين.



6- لم يسبق للاعب رافا سيلفا الاحتراف خارج الدوري البرتغالي.

7- انضم للمنتخب البرتغالي الأول عام 2014، وخاض مع منتخب بلاده حتى الآن 25 مباراة، وصنع خلالها 4 أهداف لكنه لم يسجل أي هدف.

