دينا الرفاعي: "تجربة الاتحاد النرويجي ناجحة.. هدفنا رفع مستوى الكرة النسائية في مصر"

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة المصري، والمشرفة على ملف الكرة النسائية، عن سعادتها بنجاح دورة التدريب المشترك للمدربات المصريات، مع الاتحاد النرويجي.

وانطلقت دورة الاتحاد النرويجي، الخاصة بتدريب مدربات كرة القدم، بأحد فنادق القاهرة، وبحضور الدكتورة دينا الرفاعي، إضافة إلى نحو 24 مدربة مصرية.

وقالت الرفاعي في تصريحات لوسائل الإعلام: "تجربة دورة المدربات مع الاتحاد النرويجي لكرة القدم كانت ناجحة بشكل رائع في ظل استجابة مميزة لمجموعة تضم 24 مدربة واعدة من مختلف محافظات مصر".



وتابعت: "هذا هو نهجنا لتطوير أداء المدربات ورفع مستوى التدريب في كرة القدم النسائية داخل المحافظات كلها وليس القاهرة فقط، من خلال منحهم فرصة تطوير ذاتهم عن طريق شراكات وتبادل خبرات مع الاتحادات التي تربطنا بها علاقة طيبة سواء أوروبية أو عربية".

وواصلت: "منذ بداية عملي داخل اتحاد الكرة وأنا حريصة على الشراكات الناجحة مع الاتحادات المتميزة في كرة القدم النسائية ورحبت بالاتحاد النرويجي وفكرته منذ بدايتها".



وأتمت: "وقعت أيضًا اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لتبادل الخبرات والمعسكرات والمباريات الودية وتم تفعيل الشراكات بالفعل وللمرة الأولى في تاريخ اتحاد الكرة بشكل ملموس ونتائج واضحة للجميع".