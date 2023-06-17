فرنسا تفوز على جبل طارق بثلاثية فى تصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب فرنسا على جبل طارق، بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ألغارفي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2024.

أهداف منتخب فرنسا جاءت بتوقيع كل من أوليفيه جيرو في الدقيقة الثالثة ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع، من ركلة جزاء وسجل أيمن مويلحي، لاعب منتخب جبل طارق، ثالث أهداف المنتخب الفرنسي، بالخطأ فى مرماه، بالدقيقة 78 من عمر المباراة.

وينفرد منتخب فرنسا بصدارة المجموعة الثانية فى تصفيات يورو 2024، برصيد 9 نقاط، وبقى منتخب جبل طارق من دون رصيد من النقاط.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024، مع كل من: اليونان، هولندا، إيرلندا، بالإضافة إلى منتخب جبل طارق.

وأصبح أوليفيه جيرو أكبر لاعب يسجل لمنتخب فرنسا عبر تاريخه، بعمر 36 عامًا و8 شهور.

تشكيل منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: سامبا.

الدفاع: بافارد، فوفانا، كوناتي وثيو هيرنانديز.

الوسط: كامافينجا، جريزمان وتشواميني.

الهجوم: كومان، جيرو ومبابي.