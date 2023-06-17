3 زوجات يحرمن أهلي جدة السعودي من صفقات عالمية

ياسر رشاد - القاهرة - ضاعت ثلاث صفقات من العيار الثقيل على نادي أهلي جدة السعودي بسبب عدم رغبة زوجات اللاعبين التواجد في المملك العربية السعودية.

وينتهج الدوري السعودي استراتيجية تهدف لضم ألمع نجوم الكرة على مستوى العالم في إطار رؤية السعودية لعام 2030.

وبات الدوري السعودي بوصلة نجوم الساحرة المستديرة حيث كان كريستيانو رونالدو أول الوافدين إلى النصر تبعه كريم بنزيمه إلى اتحاد جدة وتسارع الأندية السعودية للسير على نفس المنوال إلى أن أهلي جدة تلقى ثلاث ضربات متتالية بسبب زوجات اللاعبين.

وفقا للتقارير الصحفية فإن أهلي جدة فاوض سيرجيو راموس ورياض محرز ولوكا مودريتش إلا أن الثلاثي رفض فكرة التواجد في الدوري السعودي لنفس السبب وهو عدم رغبة زوجاتهم في القدوم إلى السعودية.

وعاد أهلي جدة إلى الدوري السعودي للمحترفين “ دوري روشن ”، بعدما حقق لقب دوري يلو في الموسم المنقضي.

يمتلك رياض محرزعقدا مع مانشستر سيتي إلى نهاية شهر يونيو من عام 2025 وخاض رياض محرز إجمالي 236 مباراة مع مانشستر سيتي، وتمكن خلالها من تسجيل 78 هدفًا بينما صنع 59 هدفًا.

ولعب الجناح الدولي الجزائري 47 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، وسجل خلالها 15 هدفًا بينما صنع 13 آخرين.

وتوج رياض محرز بالعديد من البطولات مع مانشستر سيتي أبرزها الدوري الإنجليزي بواقع 5 مرات ودوري أبطال أوروبا بواقع مرة واحدة.

وتمكن رياض محرز من التتويج بالثلاثية “دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي” مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.