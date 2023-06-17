شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على تفعيل بند شراء مصطفى فتحى من التعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيراميدز على تفعيل بند شراء مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، من نادى التعاون السعودى، مع انتهاء فترة استعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى، وكان مصطفى فتحي وقع عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة التعاون السعودي تدرس بيع المدة المتبقية من عقد مصطفى فتحي المعار لصفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم الجديد، خاصة أن عقده سارٍ مع النادي السعودي. وقالت صحيفة " الرياضية السعودية ، إن إدارة التعاون تلقت اتصالات رسمية من هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، يطلب فيها التفاوض على شراء ما تبقى من عقد مصطفى فتحي الذي ينتهي فى صيف 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاون لا يمانع بيعَ عقد فتحي فى حال قدم مقابلا ماديا يرضيه، خاصة أن اتفاقية الإعارة نصت على أحقية شراء بيراميدز ما تبقى من العقد.