شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بسموحة لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها مواجهة سموحة في الدوري والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق سيراميكا 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وتعادل أسوان والمقاولون 1-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليحافظ المقاولون على تواجده فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.