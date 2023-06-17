شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بعد الراحة التى منحها أوسوريو للاعبين لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة المصرى البورسعيدى الودية وأقيمت الخميس الماضى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد التوقف الدولى أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة كافة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، وتسببت فى تراجع المستوى وفقدان النقاط المستمر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.