شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينهى استعداداته الليلة لمواجهة جنوب السودان ودياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لودية جنوب السودان غداً، حيث يخوض الفريق مرانه باستاد القاهرة.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم
وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.
جدير بالذكر أن منتخب "الفراعنة" ضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته، متفوقا على غينيا بفارق 3 نقاط.
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