شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينهى استعداداته الليلة لمواجهة جنوب السودان ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لودية جنوب السودان غداً، حيث يخوض الفريق مرانه باستاد القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم