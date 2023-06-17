شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يسابق الزمن لحسم ملف صفقات الزمالك الصيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسابق الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الزمن لحسم ملف الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة العربية، حيث يقع الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من النصر والشباب السعوديين، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.
وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد، والتى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.
وكان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية، إلا أن خوض فريق النصر السعودى المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد فى تلك الفترة، دفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة العربية لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة.
وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز