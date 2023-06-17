أوسوريو يسابق الزمن لحسم ملف صفقات الزمالك الصيفية

القاهرة - سامية سيد - يسابق الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الزمن لحسم ملف الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة العربية، حيث يقع الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من النصر والشباب السعوديين، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد، والتى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.