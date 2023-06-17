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أوسوريو يسابق الزمن لحسم ملف صفقات الزمالك الصيفية

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القاهرة - سامية سيد - يسابق الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الزمن لحسم ملف الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة العربية، حيث يقع الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من النصر والشباب السعوديين، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

 

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد، والتى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

 

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية ، إلا أن خوض فريق النصر السعودى المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد فى تلك الفترة، دفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة العربية لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة.

 

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي، ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

 

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

 

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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