الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح مع سموحة

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن للفريق المعار من صفوف نادى سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بناءً على طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذى أشاد بقدرات اللاعب الفنية والبدنية وأعلن حاجته لجهوده.

وتعاقد الأهلى مع خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وجود بند فى العقد يتيح للمارد الأحمر تحويل الإعارة لبيع نهائي مقابل 10 ملايين جنيه.

ويمثل خالد عبد الفتاح ورقة رابحة فى صفوف الأهلى فى ظل إجادته المشاركة فى أكثر من مركز بما يتيح لكولر الاستفادة من جهوده فى مباريات كثيرة.