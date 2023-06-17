شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يعود لحسابات المصري بعد تألقه فى المشاركات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود جاد، حارس مرمى النادي المصري إلى الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة ميمي عبد الرازق، وذلك بعد تألق جاد فى المشاركات الودية للفريق، وأبرزها مباراة الزمالك الودية والتى انتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

وشارك محمود جاد بشكل أساسي ونجح فى إبعاد أكثر من فرصة خطيرة للفريق الأبيض، وهو ما أعاده لحسابات عبد الرازق مجدداً قبل المواجهة المرتقبة مع فيوتشر في كأس الرابطة.

كما اتفق مسؤولو المصري على خوض مباراة ودية مع النادي الإسماعيلي الأحد المقبل، لتجهيز جميع اللاعبين، حيث يستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.