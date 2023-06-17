شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض رحيل نجوم الفريق بسبب "الحلم الأفريقي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادي بيراميدز بالحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة الأول بالموسم الجديد، وعدم التفريط فى أى نجم من القوام الأساسي بالفريق، خاصة مع اقتراب بيراميدز من المشاركة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، لاسميا أن بيراميدز يتربع علي عرش صدارة جدول ترتيب الدوري بالوقت الحالي، فى انتظار خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق مع إبرام عدة صفقات لتدعيم الصفوف فى الميركاتو المقبل، حتى يستطيع بيراميدز تقديم مستوى مميز فى البطولة الأفريقية التى سيشارك فيها للمرة الأولى فى تاريخه، حيث سبق وشارك بالكونفدرالية الأفريقية فقط، ويُمني مسئولو النادي السماوي النفس بتقديم عروض قوية فى دوري الأبطال والمنافس على اللقب الأفريقي ليكون هذا بمثابة "الحلم الأفريقي".