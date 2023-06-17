شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إجراء تعديلات بالجملة على تشكيل منتخب مصر فى ودية جنوب السودان غدا، الأحد، ليحصل اللاعبون الجدد على فرصة فى الشوط الثاني من المباراة.

واقترب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر من حراسة مرمى الفراعنة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، بعد إعفاء محمد الشناوى من المباراة وحصوله على راحة، وتتجه النية لدى فيتوريا المدير الفني على الدفع بمحمد صبحي أساسيا فى الشوط الاول، مع إمكانية الدفع بمحمد ابو جبل في الشوط الثاني.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان غدا الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم