الزمالك ينهي ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الزمالك مع سيف فاروق جعفر على تجديد عقده مع الفريق الأبيض، بعد وضع الرتوش النهائية على كافة الأمور المالية، خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

وعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة مع سيف جعفر، لمعرفة مطالبه المادية، من أجل التجديد للقلعة البيضاء، وتوصل الطرفان إلى حل مرضٍ، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمى عن تجديد عقد اللاعب.

وفى سياق متصل، وضع مسئولو الأبيض الرتوش النهائية على ملف تجديد عقد التونسي حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق، بعدما أبدى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، تمسكه باللاعب، وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع المثلثوثى خلال اليومين الماضيين اتفق فيها الثنائى على كافة الأمور المالية والتعاقدية، ووصلا إلى حل مرضٍ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب التونسي بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.