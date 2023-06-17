شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لتمديد عقد مارسيل كولر بسبب الإغراءات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادى الاهلى، خلال الفترة الحالية، تمديد تعاقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة موسماً آخر، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، وتسعى إدارة الأهلى لتمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسم، خاصةً أن عقده ينتهى فى نهاية الموسم المقبل، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعد نجاحه في قيادة المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وفتح مسئولو النادي ملف التمديد للمدرب السويسري الأيام الماضية لحسم هذا الملف سريعاً وإضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق.