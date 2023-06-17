شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد اجتماعا مع جهاز الأهلى قبل أول مران استعدادا لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى اجتماعاً مع جهازه المعاون على هامش أول مران للفريق والمقرر له غداً الأحد على ستاد التتش من أجل وضع برنامج الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري وإنهاء صفحة الاحتفالات بالتتويج الأفريقى للتركيز على حسم لقب بطولة الدوري.

وقرر كولر اخضاع لاعبيه لقياسات وزن في أول مران للمارد الأحمر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 7 أيام للوقوف على حالة اللاعبين البدنية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وكان كولر قد منح لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية ، يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدأ فريق الكرة بالاهلى غداً الاحد التحضير لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقي 10 مباريات للفريق الأحمر بالدوري والذى اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة إفريقيا.