شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه غزل المحلة وديا استعدادا لفيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسؤولو النادي المصري مع نظرائهم بغزل المحلة على إقامة لقاء ودي بين الفريقين غدا الأحد على ستاد المحلة، وذلك بعد التراجع عن ودية الإسماعيلي التي كان من المقرر إقامتها في نفس اليوم.

وكان النادي المصري قد تغلب على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض استعدادا لاستئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.