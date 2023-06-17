شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اتحاد الكرة يفتتح دورة إدارة كرة القدم D1 بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة في مصر، افتتح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والدكتور جمال محمد علي دورة إداريين كرة القدم للحصول علي الرخصه D1 لعدد 30 إداريا لأندية الإسكندرية في ضوء اهتمام الاتحاد المصري بتأهيل المدربين والإداريين والأخصائيين حتي يتمكن الاتحاد بعد ذلك من تطبيق لائحة عمل المدربين والإداريين والأخصائيين والتي تشير إلى عدم وجود أى فرد داخل الملعب إلا إذا كان يحمل رخصة من الاتحاد.

وقام الدكتور جمال محمد على بوضع محتوي علمى لرخص الإداريين A، B ،C ،D متضمنة عدد الأيام والساعات والمحتوي العلمي.

وتستمر الدورة D لمدة ثمانية أيام بعدد 64 ساعة يعقبها امتحان تحريري وآخر شفوي وتقديم مشروع إداري.

ويشرف على الدورة المدير التنفيذي لفرع الاسكندرية حسن إسماعيل.