رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع أمام البوسنة والهرسك

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء اليوم السبت على ملعب النور في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وتلتقي كتبية روبيرتو مارتينيز بمنتخب البوسنة والهرسك في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ احداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام البوسنة والهرسك

من المتوقع أن يبدأ الأسباني روبيرتو مارتينيزالمدير الفني لمنتخب البرتغال المباراة بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: باتريشيو.

في خط الدفاع: أنطونيو سيلفا، روبن دياز، دانيلو، دالوت.

في خط الوسط: بالينيا، برونو فرنانديز، جيريرو، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

ترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أوروبا

ويتصدرمنتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب سلوفاكيا فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد البوسنة والهرسك بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط .

1- البرتغال : 6 نقاط .

2- سلوفيكا : 4 نقاط.

3- البوسنة والهرسك : 3 نقاط .

4- ايسلندا : 3 نقاط .

5 - لوكسمبورج : نقطة.

6 - ليشتنشيتاين : بدون رصيد من النقاط.

في سياق متصل تقام اليوم عدد من المباريات النارية بتصفيات كأس الأمم الأوروبية وهم :

ليتوانيا × بلغاريا، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

لوكسمبرج × ليشتنشاين، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

النرويج × إسكتلندا، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EN1

إستونيا × أذربيجان، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

الجبل الأسود × المجر، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EXTRA 1

قبرص × جورجيا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية.

البانيا × مولدوفا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EXTRA 2

جزر فاروه × التشيك، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

بلجيكا × النمسا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

أيسلندا × سلوفاكيا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EXTRA 1

البرتغال × البوسنة والهرسك، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium