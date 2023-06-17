حكيم زياش يقود تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة جنوب أفريقيا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب المغرب تحت قيادة مدربه وليد الركراكي ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي يحتضنها ملعب سوكر سيتي.

يُذكر أن منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا حسما تأهلهما بالفعل لكأس الأمم 2023، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام القادم، حيث يحتل أسود الأطلسي الصدارة بست نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي - نوصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس.

الوسط: عبد الحميد الصابيري - يوسف مالح - إلياس الشاعر.

الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - عبد الرزاق حمد الله (طارق تيسودالي).

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

وسنتقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا، على قناة "beIN Sports HD 4"، و"beIN Sports 1 FR"، و"beIN Sports Connect"، بشكل حصري.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

غيابات منتخب المغرب

وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغربي، في مباراة جنوب أفريقيا إلى خدمات سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، الذي اضطر للعودة إلى إيطاليا، لتسوية أموره مع إدارة فريقه، وتحديد وجهته المقبلة، بعد أن توصل فريقه بالعديد من العروض في الآونة الأخيرة، كما غيبت الإصابة آدم ماسينا الذي لم يشارك في الاستعدادات وجاء مصابًا في العضلة الأمامية من الفخذ الأيسر، ليواصل غيابه عن صفوف الأسود منذ أزيد من سنة.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي بتصفيات أمم أفريقيا.

ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد - يوسف المطيع - أشرف حكيمي - نايف اكرد- غانم سايس - نصير مزراوي - إسماعيل قندوس - أشرف داري - جواد يميق - عبد الكبير عبقار - فهد موفي - آدم ماسينا - أسامة الإدريسي - سفيان أمرابط - عبد الحميد صبيري - يوسف مالح - عمران لوزا - حكيم زياش - زكرياء اوخلال - يوسف النصيري - انس زروري - وليد اشديرة - عبد الرزاق حمد الله - طارق تيسودالي.