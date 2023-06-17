اتجاه بالأهلي لتعديل عقد "عبد المنعم".. وتأجيل رحيله بعد أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه النية لدى إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتعديل عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء الذي تلقى عدة عروض في الفترة الماضية للرحيل عن الشياطين الحمر.

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وتألق محمد عبدالمنعم بشكل لافت في البطولات المحلية والقارية بجانب مشاركته أساسياً مع المنتخب الوطني.

الأهلى يدرس تأجيل رحيل عبد المنعم



ويدرس مسؤولو القلعة الحمراء تأجيل رحيل عبد المنعم إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل أملاً في الحصول على عرض أوروبي وهو ما يتناسب مع رغبة اللاعب نفسه أيضاً في الرحيل لأوروبا وليس للخليج رغم اهتمام ناديي الهلال والاتحاد السعوديين بالتعاقد معه في الموسم المقبل بعد تألقه مؤخراً.

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود يوم الخميس المقبل، الموافق 22 يونيو الجارى على استاد الكلية الحربية، فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الأهلى وحرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف بتوقيت المغرب العربي.

يحتل المارد الأحمروصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 لقاء فقط، مع وجود 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة إفريقيا ، فيما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة في الوقت الحالي مؤقتا ويملك 64 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

ويقترب الأهلى من حصد لقب الدوري المصري، ويحتاج الوصول إلى النقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم الدوري دون النظر لمنافسيه حيث أن أقرب منافسيه بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات يوم الأحد المقبل استعدادا لمباريات الدوري وكأس مصر، بعدما أعطى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، راحة سلبية للاعبين لمدة 7 أيام ذلك بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.



