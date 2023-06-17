وزارة الرياضة تنفذ برامج طرق آمنة للتنقل الآمن بالطرق بمراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات -الادارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، باستضافة برنامج ڤيا VIA للتنقُّل الآمن، بالتعاون مع مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة و بدعم من توتال إنرجيز مصر، وذلك بمراكز الشباب بمحافظات القليوبية والدقهلية وبني سويف والفيوم.

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يستهدف البرنامج تعزيز ثقافة التنقُّل الآمن على الطرق من خلال تمكين الأطفال والشباب ليكونوت سفراءً للتنقل الآمن.



ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بتكليف وتنوع الأنشطة بمراكز الشباب والاهتمام بالأنشطة التى تخدم المجتمع المحيط بمراكز الشباب.



شملت فعاليات التدريب معلومات هامة تتعلّق بالتنقُّل الآمن وعوامل الخطرعلى الطرق. استطاع الشباب المشارك تقييم المنطقة المحيطة وملاحظة عوامل الخطر فيها ثم عرض هذه الملاحظات مع اقتراح توصيات للحد من هذه المخاطر بطريقة إبداعية في شكل رسمة أو لوحة فنية.



كما استطاع المشاركون في التدريب تكوين و نشر رسائل وتوصيات عن التنقُّل الآمن على الطريق من خلال تقييم البيئة المحيطة بهم وعرض رسومات فنية مبدعة لتنافس في مسابقة ڤيا VIA الإبداعية العالمية لاختيار أحسن الرسومات على مستوى المحافظات المستهدفة وتمثيل مصر في المسابقة العالمية.

تتبنى المؤسسة الفرق الفائزة على مستوى المحافظات وتدعم مشاريعهم وأفكارهم في مجال التنقُّل الآمن و السلامة على الطرق من خلال برنامج المؤسسة لاحتضان مشاريع التنقُّل الآمن على الطرق والذي يستهدف تنمية مهارات الأطفال و الشباب ودعم تنفيذ المبادرات المقترحة في المجتمعات المحلية.

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات اليوم الرياضي للأسر بمحافظتي القاهرة والجيزة

في سياق آخر شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الرياضي للأسر، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بمشاركة ٦٠٠ مشارك يمثلون١٠٠ أسرة من محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار دوري الأسرة المصرية والمقام تحت شعار "أسرتنا قد التحدي"، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يأتي ذلك في إطار اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية ودوري الاسر الرياضية التي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف.

تضمنت فعاليات اليوم تنظيم مسيرة مشي للمشاركين، وتنفيذ مجموعة من التمرينات الرياضية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل تفاعلية عن التربية الإيجابية، بجانب ورش عمل عن الرياضة من أجل التنمية، وتنفيذ عدد من الألعاب الرياضية الترويحية، واختتمت فعاليات اليوم بإقامة ندوة عامة عن "التربية الايجابية ودور الرياضة في التماسك الأسرى".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن مثل هذه الفعاليات الرياضية التي يتم تخصيصها للأسر المصرية تهدف إلي زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وغرس روح التعاون بين الأسر، واقامة علاقات اجتماعية بين الأسر وبعضها، والتعاون بين أعضاء الفريق، بهدف المحافظة على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الرياضة للأسر، باعتبار أن الأسرة لها دور رئيسي في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، وجعل الرياضة أسلوب حياة، طبقا لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة في بناء الإنسان، مبيناً أن الوزارة تحرص على تنفيذ سلسلة من البرامج على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء الدور التنموي للوزارة داخل المجتمع.

ويتكون الفريق من أب وأم واثنين من الأبناء، يتنافسون فيما بينهم من خلال مسابقات فى اللياقة البدنية، والألعاب الترويحية، ومسابقة فى المعلومات العامة، ويتم تقسيم الأسر المشاركة بالدوري طبقاً للمراحل العمرية للأبناء من ٦ حتى ٨ سنوات، و٩ حتى ١٢ عاماً، و١٣ حتى ١٦ عاماً، وتصل قيمة الجوائز مالية الي مليون جنيه، بالإضافة الي تخصيص رحلة إلى مدينة شرم الشيخ.