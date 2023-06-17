النادي المصري يُصدر بيان ناري حول واقعة إلياس الجلاصي في برنامج "اللعيب"

ياسر رشاد - القاهرة - فى بيان لمجلس إدارة النادي المصري

السبت 17/يونيو/2023 - 12:32 م 6/17/2023 12:32:40 PM

أصدر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على بيانًا بخصوص واقعة بث محادثة مكاملة تليفونية لإلياس الجلاصى لاعب الفريق بطريقة التدليس على اللاعب.

وتأتي الواقعة بعدما كشف اللاعب إلياس الجلاصي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي أن تم إبلاغه بأن المكالنة التي سيجريها في برنامج “اللعيب” الذي يُقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، هي مكالمة مسجلة وغير مذاعه على البرنامج وإنها مكالمة شخصية له، وهو ما أثار غضب مسؤلي النادي واللاعب بعد إذاعتها بالبرنامج.

بيان النادي المصري البورسعيدي

وجاء نص البيان "يعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن إستيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة ( MBC MASR ) في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها إتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها إستدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري، ومجلس إدارة المصري إذ يبدي إمتعاضه الشديد من هذا الأمر، فإنه يعرب عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم الكابتن رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لإستبيان الحقيقة وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تماما لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لكافة مواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية، ويهيب مجلس إدارة النادي المصري بإدارة قناة ( MBC MASR ) والقائمين عليها والهيئة الوطنية للإعلام بمراجعة حلقات البرنامج المذكور وخاصة حلقته الأخيرة لبيان مدى تماشيها مع مواثيق الشرف الإعلامية والأكواد الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي والتي تؤكد دوما على إحترام خصوصية الأشخاص والإبتعاد دوما عن التدليس لتحقيق مصالح شخصية من ناحية ولإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية من ناحية أخرى، ومجلس إدارة النادي المصري إذ يؤكد على إحتفاظه بحقه في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه الأدبية والمادية والتي تضمن كذلك حقوق لاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية ".