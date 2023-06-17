جدول مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تستكمل الليلة مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ويأتي على رأس مواجهات اليوم المنتظرة، بين تونس وغينيا الاستوائية والمغرب تلاقي جنوب إفريقيا، والسنغال تواجه بنين.

وتعرض بوابة الخليج 365 جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:

مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم:

إفريقيا الوسطي × أنجولا، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية.

زامبيا × كوت ديفوار، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 1 FR.

ليسوتو × جزر القمر، تقام الساعة 5 بتوقيت مصر والسعودية.

تونس × غينيا الاستوائية، تقام الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 3

المغرب × جنوب إفريقيا، تقام الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 4

بوتسوانا × ليبيا، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 2

السنغال × بنين، تقام الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 1 FR.

مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة:

ليتوانيا × بلغاريا، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

لوكسمبرج × ليشتنشاين، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

النرويج × إسكتلندا، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EN1

إستونيا × أذربيجان، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

الجبل الأسود × المجر، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EXTRA 1

قبرص × جورجيا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية.

البانيا × مولدوفا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EXTRA 2

جزر فاروه × التشيك، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

بلجيكا × النمسا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

أيسلندا × سلوفاكيا، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports EXTRA 1

البرتغال × البوسنة والهرسك، تقام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات ودية اليوم:

البرازيل × غينيا، تقام الساعة 10:30 بتوقيت مصر والسعودية.