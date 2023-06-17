المصري يفاوض ثنائي المحلة.. ويحسم صفقة "فوزي"

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مسؤولو النادي المصري في مفاوضات لضم ثنائي غزل المحلة أحمد النادري ومصطفى العش في الموسم المقبل.

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وأجرى مسؤولو المصري اتصالات بإدارة غزل المحلة من أجل إبلاغهم برغبة النادي البورسعيدي في التعاقد مع النادري والعش بخلاف تفعيل بند شراء عقد اللاعب عبده يحيى المعار لنهاية الموسم.

المصري يقترب من حسم صفقة مدافع إنبي



وفي المقابل ، اقترب المصري من حسم صفقة علي فوزي ظهير أيمن إنبي والذي كان على أعتاب الانضمام للفريق في الموسم الجديد.

ويسعى المصري لحسم بعض الصفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل كما أن الفريق يستعد بكل قوة لخوض لقاء فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة.

وفاز المصري في تجربة ودية على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 في ملعب الأخير بميت عقبة بمشاركة أغلب العناصر الأساسية للفريق البورسعيدي.

في سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على بيانًا بخصوص واقعة بث المكاملة التليفونية لإلياس الجلاصى لاعب الفريق بطريقة التدليس على اللاعب.

وتأتي الواقعة بعدما كشف اللاعب إلياس الجلاصي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي أن تم إبلاغه بأن المكالمة التي سيجريها في برنامج “اللعيب” الذي يُقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، هي مكالمة مسجلة وغير مذاعه على البرنامج وإنها مكالمة شخصية له، وهو ما أثار غضب مسؤلي النادي واللاعب بعد إذاعتها بالبرنامج.

وجاء نص البيان “يعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن إستيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة ( MBC MASR ) في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها إتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها إستدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري، ومجلس إدارة المصري إذ يبدي إمتعاضه الشديد من هذا الأمر، فإنه يعرب عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم الكابتن رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لإستبيان الحقيقة ”.