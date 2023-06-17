تصفيات أمم أوروبا .. البرتغال في مهمة سهلة أمام البوسنة والهرسك الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء اليوم السبت على ملعب النور في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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ويتصدرمنتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب سلوفاكيا فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد البوسنة والهرسك بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط .

وتسعي كتيبة روبيرتو مارتينيز في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم على منتخب البوسنة والهرسك من أجل حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية ، فيما يرغب منتخب البوسنة في تحقيق الفوز الثاني له خلال المواجهة للحفاظ على حظوظ التأهل.

موعد مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بتصفيات اليورو

تنطلق صافر بدأ أحداث مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ احداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بتصفيات اليورو

تذاع مباراةالبرتغال والبوسنة والهرسك بشكل حصري عبر" beIN Sports 1 HD Premium " الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأوروبية.

قائمة البرتغال الرسمية

كان الأسباني روبيرتو مارتينيزالمدير الفني للبرتغال أعلن قائمة برازيل أوروبا لمباراتي البوسنة والهرسك ، وايسلندا والتي ضمت كلا من.

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا – خوسيه سا – روي باتريسيو.

في خط الدفاع: أنتونيو سيلفا – دانيلو بيريرا – ديوجو ليتي – جانكالو إيناسيو – جواو كانسيلو – ديوغو دالوت – بيبي – نونو مينديز – جيريرو – دياز.

في وسط الملعب: برونو فرنانديز – برناردو سيلفا – فيتينها – أوتافيو – روبن نيفيز – ماتيوس نونيز – جواو ماريو – بالينها.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ديوغو جوتا – جونسالو راموس – جواو فيليكس – رافائيل لياو.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية والتي تضم كلا من منتخبات سلوفاكيا وليشتنشيتاين ولوكسمبورج.

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