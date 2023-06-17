شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن نتحمل تكاليف مادية نظير إقامة ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن خزينة الجبلاية لن تتحمل أي تكاليف مادية لإقامة المباراة الودية بين منتخبي مصر وجنوب السودان غدًا الأحد باستاد القاهرة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم يتحمل تكاليف إقامة منتخب جنوب السودان في مصر حاليا وكذلك تذاكر الطيران، لاسيما وأنه يقيم في مصر لفترة من أجل مواجهة جامبيا قبل المباراة الودية أمام مصر.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب السودان في تمام الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة ، وقرر روي فيتوريا المدير الفني إعفاء 6 لاعبين من المباراة وهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمر مرموش ومصطفي محمد.

فى ذات الصدد، قرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إجراء تعديلات بالجملة على تشكيل منتخب مصر فى ودية جنوب السودان غدا، الأحد، ليحصل اللاعبون الجدد على فرصة فى الشوط الثاني من المباراة.

واقترب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر من حراسة مرمى الفراعنة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، بعد إعفاء محمد الشناوى من المباراة وحصوله على راحة، وتتجه النية لدى فيتوريا المدير الفني على الدفع بمحمد صبحي أساسيا فى الشوط الاول، مع إمكانية الدفع بمحمد ابو جبل في الشوط الثاني.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان غدا الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم