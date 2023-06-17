شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن نتحمل تكاليف مادية نظير إقامة ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم يتحمل تكاليف إقامة منتخب جنوب السودان في مصر حاليا وكذلك تذاكر الطيران، لاسيما وأنه يقيم في مصر لفترة من أجل مواجهة جامبيا قبل المباراة الودية أمام مصر.
ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب السودان في تمام الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة ، وقرر روي فيتوريا المدير الفني إعفاء 6 لاعبين من المباراة وهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمر مرموش ومصطفي محمد.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان غدا الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم
وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.
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