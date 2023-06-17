الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة" كنوز الأرض الحمراء "

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، المرحلة الثانية من مبادرة كنوز الأرض الحمراء ، والتي تعد أحد مبادرات نحو الجمهورية الجديدة ، و يتم تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD ، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن" مشروع وطن" ومركز خدمات التنمية ،وتهدف إلى زيادة الوعى البيئى بمحافظة البحر الأحمر .

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حيث إنطلقت فعاليات مبادرة بحملة لتنظيف منطقة شاطئ المدينة الشبابية بالغردقة وبيت الشباب ، بمشاركة عدد من متطوعى المبادرة .

وتستهدف المبادرة عدداً من الأنشطة والتى يجرى التنسيق لها مع محافظة البحر الاحمر وفرع جهاز شئون البيئة بالغردقة ، حيث يقوم متطوعى المبادرة بعمل بحث سريع بالمشاركة مع سكان الأحياء وعدد من المسؤلين لتحديد أولويات المبادرة.

الشباب والرياضة تنفذ برامج طرق آمنة للتنقل الآمن بالطرق بمراكز الشباب



على حانب آخر قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات -الادارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، باستضافة برنامج ڤيا VIA للتنقُّل الآمن، بالتعاون مع مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة و بدعم من توتال إنرجيز مصر، وذلك بمراكز الشباب بمحافظات القليوبية والدقهلية وبني سويف والفيوم.

يستهدف البرنامج تعزيز ثقافة التنقُّل الآمن على الطرق من خلال تمكين الأطفال والشباب ليكونوت سفراءً للتنقل الآمن.



ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بتكليف وتنوع الأنشطة بمراكز الشباب والاهتمام بالأنشطة التى تخدم المجتمع المحيط بمراكز الشباب.



شملت فعاليات التدريب معلومات هامة تتعلّق بالتنقُّل الآمن وعوامل الخطرعلى الطرق. استطاع الشباب المشارك تقييم المنطقة المحيطة وملاحظة عوامل الخطر فيها ثم عرض هذه الملاحظات مع اقتراح توصيات للحد من هذه المخاطر بطريقة إبداعية في شكل رسمة أو لوحة فنية.



كما استطاع المشاركون في التدريب تكوين و نشر رسائل وتوصيات عن التنقُّل الآمن على الطريق من خلال تقييم البيئة المحيطة بهم وعرض رسومات فنية مبدعة لتنافس في مسابقة ڤيا VIA الإبداعية العالمية لاختيار أحسن الرسومات على مستوى المحافظات المستهدفة وتمثيل مصر في المسابقة العالمية.

تتبنى المؤسسة الفرق الفائزة على مستوى المحافظات وتدعم مشاريعهم وأفكارهم في مجال التنقُّل الآمن و السلامة على الطرق من خلال برنامج المؤسسة لاحتضان مشاريع التنقُّل الآمن على الطرق والذي يستهدف تنمية مهارات الأطفال و الشباب ودعم تنفيذ المبادرات المقترحة في المجتمعات المحلية.