المريخ السوداني ينعى وفاة لاعبه التونسي بطلق ناري

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني لاعبه أحمد عبدالسلام صاحب الجنسية التونسية، وذلك بعد وفاته، إثر إصابته بطلق ناري باشتباكات في الخرطوم أمس الجمعة.

المريخ السوداني يعلن وفاة لاعبه

وأعلن نادي المريخ السوداني وفاة لاعبه أحمد عبدالسلام، عبر موقعه الرسمي، وفاة اللاعب التونسي، موضحا أنه توفي إثر طلق ناري باشتباكات حدثت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وجاء نعي المريخ السوداني للاعب كالآتي:

قال تعالى" وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" صدق الله العظيم.



بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاع المراحل السنية، وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام "التونسي" الذي لبى نداء ربه اليوم الجمعة إثر اصابته بـ"رايش مقذوف".



ونحن إذ ننعاه، نرسل أحر التعازي لأسرته الصغيرة والأسرة الرياضية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله مع الصديقين والشهداء ويلهم آله الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



تجميد النشاط الرياضي في السودان

يذكر أن اتخذ لاتحاد السوداني لكرة القدم قرارٍ حاسمٍ بتعليق النشاط الرياضي في البلاد إلى أجل غير مسمى، بفعل الأحوال السياسية التي تسيطر على السودان، والحرب التي نشبت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وذلك بعد أن ضربت حالة من الشلل التام الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم، وبعض المدن الأخرى، بفعل التوتر الأمني الذي صاحب الحرب الأخيرة، وسط ترقب الشارع الرياضي باتخاذ اتحاد الكرة قرارًا بإلغاء النسخة الثامنة والعشرين من الدوري السوداني الممتاز.

واتفق الاتحاد السوداني لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، على إصدار قرار، يقضي بتعليق النشاط الرياضي في البلاد، بسبب الأحوال السياسية غير المستقرة، والشلل التام الذي يصيب الحياة في الوقت الراهن.

واندلعت حرب شرسة بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والتي انتهت بعدم إقامة مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري السوداني الممتاز، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد 16 إبريل الماضي.